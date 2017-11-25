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Dünya

İran'dan Suudi Prens'e tepki: Biraz düşünmeyi dene

Suudi Prens, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'i Hitler'e benzetmişti

25 Kasım 2017 16:14

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed Bin Selman'ın İran karşıtı açıklamalarına, "Biraz da düşünmeyi deneyip örnek aldığın diktatörlerin son yıllardaki kaçınılmaz sonunu düşün" diyerek tepki gösterdi.

Habertürk yazarı Kasimi, "Suudi Veliahdının basit, akılsızca ve seviyesiz açıklamaları ve davranışları, uluslararası sahada kimsenin onun bu tür konuşmalarını önemsememesine sebep olmuştur. Suudi Arabistan'ın maceraperest veliahdının yanlışları Arabistan'ın geleneksel müttefiklerini bile zor duruma düşürmüş durumda. Söz konusu yanlışların son örneği Suudilerin Lübnan'ın içişlerine müdahale etme rezilliği idi. Bölgenin ünlü diktatörlerini kendisine örnek almış Suudi Veliahdına, muhakkak biraz da olsa düşünmeyi deneyip, örnek aldığı diktatörlerin son yıllardaki kaçınılmaz sonunu düşünmesi yönünde tavsiyede bulunuyorum" dedi.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın genç veliaht prensi Muhammed Bin Selman son açıklamalarında İranlı yetkilileri hedef alarak, İran dini lideri Ayetullah Hamaney'i Hitler'e benzetmişti.

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