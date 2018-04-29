İran'dan Suudi Arabistan'a: 'Bölgede sorun yaratmak yerine kendi iç işlerinizi çözün'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'ın Yemen'deki Şii Husi milislerine destek verdiğini öne süren Suudi Arabistan'a 'bölge devletleri için sorun yaratmak yerine kendi iç meselelerini çözmesi' çağrısında bulundu.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre Ruhani Çarşamba günkü açıklamasında Husi milislerin geçen hafta sonu Riyad'a balistik füze fırlatmasını 'Suudilerin saldırgan tutumuna karşı bir tepki' olarak niteledi ve Riyad'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Yemen halkı ülkelerinin bombalanmasına nasıl tepki vermeliydi. Kendi silahlarını kullanma hakları yok mu? Öncelikle bombardımana son vermelisiniz sonra Yemenlilerin de aynını yapıp yapmadığını görürsünüz."

Ruhani ayrıca Suudi Arabistan'ın ABD ve İsrail'i dostu, İran'ı da düşmanı olarak görmesinin 'stratejik bir hata' olduğunu söyledi.

ABD de Çarşamba günü Husi milislerin Riyad'a balistik füze saldırısını kınayan bir açıklama yayımladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada "Husilerin, İran'da Devrim Muhafızları Ordusu'nun desteğiyle Suudi Arabistan'a füze saldırıları düzenlemesi bölge güvenliğini tehdit ediyor ve BM'nin sorunun çözümü için yürüttüğü müzakere çabalarını baltalıyor" dendi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Cumartesi günü Yemen'de Husi kontrolündeki bölgeden Riyad'a balistik füze saldırısı düzenlemesinin ardından Yemen ile kara, deniz ve hava sınırlarını geçici olarak kapatmış ve atılan füzelerin de 'İran tarafından tedarik edildiğini' öne sürmüştü.

Koalisyon İran'a yönelik suçlamaları için 'savaş eylemidir' ifadesini kullandı.