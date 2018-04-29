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BBC Türkçe

İran'dan S. Arabistan'a: Ülkenizde Mekke ve Medine dışında dokunulmadık yer bırakmayız

İran Savunma Bakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ne tepki göstererek 'Cahilce bir şey yapmaları durumunda ülkelerinde kutsal mekanlar hariç dokunulmadık yer bırakmayacaklarını' dedi.

29 Nisan 2018 20:30

İran Savunma Bakanı, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed Bin Selman'ın Tahran ve Riyad arasındaki nüfuz mücadelesinin İran sınırları içinde yaşanması gerektiği sözlerine sert tepki gösterdi.

Bakan Hüseyin Dehkan, 'Suudi Arabistan'ın cahilce bir şey yapması durumunda ülkede kutsal mekanlar hariç dokunulmadık yer bırakmayacaklarını' belirtti.

Prens Muhammed, geçen hafta katıldığı bir TV programında İran'la hiçbir diyaloğu kabul etmediğini belirtmiş ve krallıklarını 'Tahran'ın Müslüman dünyasında egemen olma çabasından koruyacağını' söylemişti.

Muhammed, "İran rejimi için temel bir hedef olduğumuzu biliyoruz. Savaşın Suudi Arabistan'a gelmesini beklemeyeceğiz. Savaşın Suudi Arabistan'dan ziyade İran'da olması için çalışacağız" demişti.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Bahram Kasemi Prens Muhammed'in sözleriyle ilgili, "Bu tür yorumlar Suudilerin, bölge ve İran'ın içişleri bağlamında, terörizmi desteklediğini, provokatif ve yıkıcı politikalar izlediğininin açık kanıtıdır" dedi.

Lübnan merkezli Al Manar TV kanalına konuşan İran Savunma Bakanı Dehkan ise Suudi Arabistan'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Cahilce bir şey yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Eğer yaparlarsa, Mekke ve Medine dışında dokunulmadık bir yer bırakmayız."

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