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Deutsche Welle

İran’dan Müslüman Türk bilim adamına ödül

İran’ın bilim ve teknoloji alanında çalışma yürüten Müslüman bilim insanlarını ödüllendirdiği Mustafa ödülleri bu sene Türkiye ve Fransa vatandaşı Sami Erol Gelenbe ile İran vatandaşı Muhammed Emin Şükrullahi’nin oldu.

03 Aralık 2017 22:14

İran, bilim ve teknoloji alanındaki Mustafa ödülleri bu sene biri Türk diğeri İranlı iki bilim insanına verildi. Bu kişiler Türkiye ve Fransa vatandaşı Sami Erol Gelenbe ve İran vatandaşı Muhammed Emin Şükrullahi.

Gelenbe ve Şükrullahi Tahran'da pazar günü düzenlenen törenle madalya, sertifika ve 500 bin dolar para ödüllerini aldılar.

Londra Imperial College'de eğitim görevlisi olan Profesör Gelenbe, Mustafa ödülüne bilgisayar ağları ve sistemleri ve onların matematiksel analizleri üzerine çalışmasından dolayı layık görüldü.

Ödüle layık görülen bir diğer isim ve İsviçre'nin Lozan kentindeki École polytechnique fédérale de Lausanne'da (EPFL) profesör olan Şükrullahi ise enformasyon teorisindeki çalışmalarıyla ödülü aldı.

İran'in ilk olarak 2015 senesinde vermeye başladığı ve bu sene ikincisinin verildiği Mustafa ödülleri, bir bilim ve teknoloji ödülü. Mustafa ödülleri, yaşadıkları ülkelere bakılmaksızın Müslüman araştırmacı ve bilim insanlarına veya Müslüman ülkelerde araştırma yapan gayrimüslim bilim insanlarına verilen bir ödül.

AP/DHA, DÇ/EC

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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