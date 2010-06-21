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Dünya

İran'dan müfettişlere giriş yasağı

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki (UAEK) iki müfettişin ülkeye girmesine izin vermeyeceğini bildirdi.

21 Haziran 2010 03:00

T24- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ''İran'ın nükleer enerji faaliyetleri hakkında yanlış rapor sunan iki UAEK müfettişinin ülkeye girişinin yasaklandığını'' söyledi.


Ülkesinin nükleer enerji faaliyetleriyle ilgili raporun resmileşmeden ve yanlış ifadelerle basına sızdırıldığını belirten Salihi, müfettişlerin isminin geçen hafta UAEK'ye bildirildiğini kaydetti.


Salihi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde UAEK ile işbirliğine devam edeceklerini bildirdi.

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