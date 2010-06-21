İran'dan müfettişlere giriş yasağı

T24- İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ''İran'ın nükleer enerji faaliyetleri hakkında yanlış rapor sunan iki UAEK müfettişinin ülkeye girişinin yasaklandığını'' söyledi.
Ülkesinin nükleer enerji faaliyetleriyle ilgili raporun resmileşmeden ve yanlış ifadelerle basına sızdırıldığını belirten Salihi, müfettişlerin isminin geçen hafta UAEK'ye bildirildiğini kaydetti.
Salihi, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) çerçevesinde UAEK ile işbirliğine devam edeceklerini bildirdi.