İran'dan muafiyet açıklaması: İran'ı petrol piyasasından çıkarmak imkansız

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Kasım (DHA) - ABD\'nin İran’dan petrol alacak ülkelere yönelik 5 Kasım\'da başlatacağı yaptırımlardan bazı ülkeleri muaf tutacağı haberlerini değerlendiren İran Petrol Bakan Yardımcısı Ali Kardor, İran petrolünün dünya piyasasından çıkarılmasının “imkansız” olduğunu söyledi.

İran medyasına açıklamada bulunan Kardor, \"ABD, İran\'ı petrol piyasasından tamamen çıkarmayı amaçlıyordu fakat sekiz ülkeye verilen muafiyet, piyasada İran petrolüne ihtiyacın olduğunu ve İran petrolünün piyasadan çıkarılmasının imkansız olduğunu göstermiş oldu\" dedi.

Kardor, ABD\'nin tanıdığı muafiyetin daimi olup olmadığı sorusuna, \"Şimdilik belli değil, müzakereler sonucu netleşmiş olacak\" yanıtını verdi.

ABD\'nin İran yaptırımlarından muaf tutacağı sekiz ülke arasında Türkiye\'nin olup olmadığı netlik kazanmış değilken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, Türkiye\'ye muafiyet tanınacağıyla ilgili, \"Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var\" dedi. (Fotoğraflı)