T24 LogoT24 Logo
Dünya

İran'dan Kerkük İl Meclisi'ne sert tepki:  Karar kışkırtıcı, uyarıyoruz

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Ağustos (DHA)- İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi'nin Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararını, " tehlikeli ve kışkırtıcı"  bir eylem olarak değerlendi

30 Ağustos 2017 17:22

Ekber Karabağ / Tahran, 30 Ağustos (DHA)- İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi\'nin Irak Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül\'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararını, \" tehlikeli ve kışkırtıcı\"  bir eylem olarak değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan yazılı açıklama, Kerkük İl Meclisi tarafından dün alınan kararın Irak\'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını ihlal eden \" yanlış\" bir karar olduğu savunuldu.

Açıklamada, \" Uyarıyoruz, bölgede ve Irak\'ın komşuluğunda yeni krizlere neden olabilecek her hangi bir eyleme katlanamayız\" denildi.

Alınan kararın \" tehlikeli ve kışkırtıcı \" bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, \" tüm taraflar Irak anayasasına bağlı kalıp, ihtilaflarını diyalog ve yasal yöntemlerle hal etmeli \" ifadelerine yer verildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ekber KarabağTahranAğustos DHADışişleri Bakanlığı KerkükMeclisi Irak Bölgesel YönetimiEylülBakanlık Sözcüsü Behram KasımiKerkükMeclisiIrakAçıklamadaUyarıyoruzAlınan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Peker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24