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Dünya

İran'dan Kerkük İl Meclisi'ne sert tepki

"Bölgede yeni krizlere neden olabilecek herhangi bir eyleme katlanamayız"

30 Ağustos 2017 18:09

İran Dışişleri Bakanlığı, Kerkük İl Meclisi'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararını, 'tehlikeli ve kışkırtıcı' bir eylem olarak değerlendirdi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan yazılı açıklama, Kerkük İl Meclisi tarafından dün alınan kararın Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarını ihlal eden ‘yanlış’ bir karar olduğu savunuldu.

Açıklamada, "Uyarıyoruz, bölgede ve Irak'ın komşuluğunda yeni krizlere neden olabilecek herhangi bir eyleme katlanamayız" denildi.

Alınan kararın ‘tehlikeli ve kışkırtıcı’  bir adım olduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm taraflar Irak anayasasına bağlı kalıp, ihtilaflarını diyalog ve yasal yöntemlerle halletmeli" ifadelerine yer verildi.

Kerkük İl Meclisi, (IKBY) tarafından 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumuna katılma kararı almıştı. 

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