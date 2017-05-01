İran'dan İstanbul'da öldürülen Gem TV CEO'su için soruşturma talebi

İran Dışişleri Bakanlığı, Farsça yayın yapan Gem TV'nin CEO'su Said Karimian'ın İstanbul'da öldürülmesine ilişkin Türkiye'den soruşturma yürütmesi talebinde bulundu.

Gem Group televizyon şirketinin kurucu başkanı Karimian ve Kuveytli iş ortağı, İstanbul Maslak'ta arabalarına maskeli şüpheli ya da şüpheliler tarafından ateş açılması sonucu öldürülmüştü.

Güvenlik görevlileri arabayı yanmış halde bulmuştu.

Ülkedeki ISNA haber ajansı, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bahram Kasimi'nin "Türkiye hükümetinden soruşturma yürütmelerini ve soruşturmayla ilgili gelişmeleri takip ederek sonuçlarla ilgili bizi en kısa sürede bilgilendirmelerini istedik" sözlerini aktardı.

Kasimi Türkiye'deki soruşturmanın başladığını ve diplomatik kanallarla sürecin takip edildiğini söyledi.

Gem medya grubu altındaki televizyon kanalları, Türkiye dahil farklı ülkelerden popüler dizi ve filmleri Farsça, Kürtçe ve Darice'de yayınlıyor.

Şirketin Londra, Dubai, Kuala Lumpur, Kaliforniya ve Erbil'de merkezleri bulunuyor.

Tahran mahkemesinin 'İran'a karşı propaganda yaydığı ve ulusal güvenliğe tehdit oluşturduğu' gerekçesiyle giyabında tutuklama kararı vererek Karimian'a altı yıl hapis cezası verdiği belirtiliyor.

İran'da yönetim, Farsça hizmet veren yabancı merkezli televizyon kanallarını ülkedeki İslami değerleri gözardı ederek sisteme karşı "yumuşak savaş" yürütmekle suçluyor.

'Terör saldırısı'

Haber kanalı Gem News, resmi Facebook sayfasında bir açıklama yaparak Karimian'ın İstanbul'da öldürülmesini kınadı.

Açıklamada, Karimian'ın bir "terörist saldırıda" ofisinden ayrıldıktan birkaç dakika sonra arabası durdurularak ve üzerine ateş açılarak öldürüldüğü doğrulandı.

Gem haber kanalının sunucusu yayında şunları söyledi:

"Saldırganlar olay yerinden kaçtı ve polisler patlatılmış aracı uzak bir yerde buldular. Saldırıyı üstlenen olmadı. Polisin soruşturması sürüyor"

Sunucu ayrıca, Karimian'ın "tarafsız" ve "profesyonel" medya anlayışını överek, Gem'in bu büyük kayba rağmen çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakın Tasnim haber ajansı gibi bazı basın kuruluşları, Karimian'ın "Halkın Mücahitleri Örgütü'yle bağlarını koparması sonucu örgüt tarafından öldürüldüğünü" iddia etti.

Halkın Mücahitleri Örgütü ise iddiaları yalanlayarak, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu suçladı.