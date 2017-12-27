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Dünya

İran'dan İstanbul Zirvesi'ne sert eleştiri

Ekber Karabağ / Tahran, 27 Aralık (DHA) İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye'nin öncülüğünde İstanbul'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs konusunda verdiği kararı eleştirerek, "Bu Filistin topraklarını

27 Aralık 2017 16:32

Ekber Karabağ / Tahran, 27 Aralık (DHA) İran lideri Ayetullah Ali Hamaney\'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, Türkiye\'nin öncülüğünde İstanbul\'da toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın Kudüs konusunda verdiği kararı eleştirerek, \"Bu Filistin topraklarını ve Kudüs\'ü bölme anlamına geliyor\"  değerlendirmesinde bulundu.

Filistin\'deki gelişmelerle ilgili Tahran\'da basın toplantısı düzenleyen Velayeti, İslam İşbirliği Teşkilatı\'nın İstanbul\'da yapılan olağanüstü toplantısında yayınladığı sonuç bildirisini \"bölgenin gerçekleriyle örtüşmeyen muhafazakâr bir bildiri\" olduğunu öne sürdü.

Velayeti, \" Sonuç bildirisinde Kudüs, doğu ve batı diye iki parçaya bölünmüş ve doğu kısmı Filistin\'in başkenti olarak tanımlanmış. Bize göre Kudüs\'ün tümü Filistin\'in başkentidir. Bildiride, Filistin toprakları iki parçaya bölünmüş oldu. İki Filistin diye bir şey yok. Filistin topraklarının tümü işgal altında ve tümü özgürleştirmeli\" diye konuştu.

Velayeti, İran\'ın çıkan sonucu tatmin edici bulmadığını sözlerine ekledi.

ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından, Türkiye’nin çağrısıyla 13 Aralık\'ta İstanbul’da bir araya gelen İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri, Doğu Kudüs’ü Filistin Devleti’nin başkenti olarak ilan etmişi.

Görüntü Dökümü:

- Ali Ekber Velayeti\'nin Tahran\'da düzenlediğin basın toplantısı

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