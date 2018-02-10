İran'dan İsrail'in düşen uçağıyla ilgili açıklama: Bu iddialar saçma

İran Dışişleri Bakanlığı, bir İsrail savaş uçağının Suriye hava savunma sistemlerince vurulması ve Suriye'den kalkan İran'a ait bir insansız hava aracının İsrail tarafından düşürüldüğü iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu iddialar saçma" dedi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi tarafından yapılan açıklamada, şöyle dendi:

"İran'a ait bir insansız hava aracının uçuşu ve İran'ın İsrail savaş uçağını düşürdüğü iddiaları saçma, çünkü İran'ın Suriye'deki varlığı esasen istişare amaçlı olup ayrıca bu ülkedeki yönetimin isteği üzerinedir."



Yazılı açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Suriye devleti ve ordusu, bağımsız bir ülke olarak, kendi toprak bütünlüğünü savunma ve her türlü dış saldırganlıkla mücadele etme hakkına sahiptir. Siyonist İsrail rejimi, uydurma yalanlarıyla bölgedeki Müslüman milletlere karşı işlediği cinayetleri örtbas edemez."

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