Suriye'de İsrail savaş uçağı düşürüldü

Suriye'de İsrail'e ait bir savaş uçağının düşürüldüğü bildirildi. Suriye Devlet Televizyonu'ndan yapılan açıklamada, "Hava savuna sistemimiz bir İsrail savaş uçağını düşürdü" denildi.

İsrail ordusu da Suriye'den havalanan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü ve buna karşılık Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

NTV'nin haberine göre, açıklamada, ordunun, buna karşılık olarak Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısıdüzenlediği kaydedildi.

İsrail ordusu, bu sabah erken saatlerde yaptığı açıklamada, Suriye'den İsrail uçaklarına ateş açıldığını açıklamıştı.

Pilotların durumu iyi

Açıklamada, ordunun, Suriye'de İran'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi. İsrail ordusu bu saldırının ardından da kendilerine ait bir F-16'nın düşürüldüğünü duyurdu. Açıklamada pilotların durumunun iyi olduğu aktarıldı.

İsrail medyasına yansıyan haberlere göre ise Suriye'nin vurduğu uçak, İsrail'in kuzeyinde düştü.

Şam'da sirenler çaldı

Suriye tarafından fırlatılan füzeler, İsrail'in kuzeyinde kırmızı alarm sirenlerin çalmasına yol açtı. Sirenlerin çaldığı ilk yer, Golan Tepeleri'ndeki Beyt Şean oldu, ardından diğer yerlerde siren sesleri duyuldu.

İsrail hava sahası 15 dakika kapatıldı

İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir, AA'ya, ''İsrail hava sahası 15 dakikalığına tüm uçuşlara kapatıldıktan sonra yeninden açıldı. Şu anda her şey normal işleyişinde devam ediyor. İsrail'in kuzey bölgesindeki hava sahası ise hala kapalı tutuluyor'' diye konuştu.