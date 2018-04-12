İran'dan İsrail'e: Kalleş varlığını sürdürmek istiyorsa, aptalca hareketlerden kaçınmalı

İran ile İsrail arasındaki gerilim her zamankinden yüksek bir düzeyde devam ederken; dini lider Ali Hamaney’in temsilcilerinden Ali Şirazi, ülkesinin Tel Aviv’i yok edebileceği uyarısında bulundu.

Sputnik Türkiye’nin Fars Haber Ajansı’ndan aktardığı habere göre, Hamaney'in Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Güçleri’ndeki temsilcisi Şirazi, "İsrail, kalleş varlığını sürdürmek istiyorsa, aptalca hareketlerden kaçınmalı. İran'a bu konuda gerekçe verirlerse, Tel Aviv ve Hayfa yok olacaktır. İran, İsrail'i yok edebilir” dedi.

İsrail’in pazartesi gübü Suriye’nin Humus kentindeki Tayfur askeri hava üssüne füze saldırısı düzenlemesinin ardından bölgedeki tansiyon yeniden yükselmişti. Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti, İran vatandaşlarının da hayatını kaybettiği saldırının ‘yanıtsız kalmayacağını’ söylerken; İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da "İsrail'in kararlılığını test etmeyin” cevabını vermişti.