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Dünya

İran'da ilk kez pop konserine izin verildi

Ülkesi İran'da şimdiye kadar 'yeraltı müziği' yapan pop şarkıcısı Xaniar Hoşravi'ye izin çıktı

22 Nisan 2014 18:48

Bugüne kadar ‘sesini duyurmak’ için internet siteleri ve gizli konserlerle yetinmek zorunda kalan Xaniar Hoşravi, perşembe günü başkent Tahran’da sahneye çıkacak. Böylece Hoşravi, ‘kamuya açık konser düzenlemesine resmen izin verilen ilk pop şarkıcısı’ olarak da ülke tarihine geçecek.

‘28’ adlı ilk albümünü geçen ay çıkaran Hoşravi’nin, düzenleyeceği konseri Facebook sayfasından pazar günü duyurmasının ardından ise hayranları hızlıca harekete geçti. Konser biletleri birkaç saat içerisinde tükenirken, Hoşravi de dinleyenlerine “Hepinizi orada görmekten mutlu olacağım” sözleriyle teşekkür etti. Ancak hayal kırıklığı yaşayanlar da vardı. Nitekim Hoşravi’nin bir hayranı Facebook sayfasına “Bilet bulamadım.Çok üzgünüm. Ölmek istiyorum” diye yazdı.

İran’da şeriat yasaları uyarınca, müzisyenlerin Kültür ve İslami İrşad Bakanlığı Müzik Denetleme Kurulu’ndan onay almadan konser düzenleyip sahneye çıkmasına izin verilmiyor.

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