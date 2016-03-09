İran'dan iki deneme daha



İran silahlı kuvvetlerinin tatbikatı sırasında iki balistik füze denemesi daha yapıldı. İran medyasının, Devrim Muhafızları komutan yardımcısı General Hüseyin Selami'ye atfen yayınladığı haberde tatbikatta uzun menzilli iki füzenin fırlatıldığı belirtildi.

Devrim Muhafızları daha önce de ‘İran'ın caydırıcılık gücünü' göstermek üzere kısa, orta ve uzun menzilli füze denemesi yapıldığını duyurmuştu. Devrim Muhafızlarına İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney komuta ediyor.

Temmuz ayında imzalanan uluslararası nükleer anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından ocak ayı ortasında İran'a uygulanan ticari ve mali yaptırımlar kaldırılmıştı. Anlaşma, İran'ın nükleer silah geliştirmesini önlemek amacıyla hazırlanmıştı.

Yaptırımların kalkmasından hemen sonra ABD füze geliştirme programını gerekçe göstererek İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başladı. Tahran yönetimi, çalışmaların nükleer silah geliştirme amacıyla yapılmadığını ve bu nedenle yaptırım uygulanmasının haksızlık olduğunu duyurmuştu. Birleşmiş Milletler kararları İran'ın balistik füze kullanmasını yasaklıyor.