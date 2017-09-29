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İran'dan IKBY'ye petrol yasağı

İran'ın IKBY'den petrol ürünleri taşıması geçici olarak yasaklandı

29 Eylül 2017 18:00

İran şirketlerinin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden petrol ürünleri taşıması geçici olarak yasaklandı.

Tahran yönetimi İranlı şirketlerin Kuzey Irak'tan petrol ürünleri taşımasına geçici olarak yasak koyduğunu açıkladı.

İran Karayolu Taşımacılık ve Yol Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan kararda, "IKBY'den veya IKBY'ye yönelik her türlü petrol ürününün taşımacılığı ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" denildi.

Irak Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binali Yıldırım ile Irak Başbakanı Haydar el İbadi arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinde, Türkiye'nin petrol ihracatı konusunda Bağdat yönetimini muhatap alma konusunda prensipte anlaştığını duyurmuştu.

Bağdat, Erbil’e sınırılarını teslim etmesi için bu akşam saat 18.00’a kadar süre tanımış ve diğer ülkelerden Irak’la petrol ticaretini sadece merkezi hükümet üzerinden yapmalarını istemişti. 

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