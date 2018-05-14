İran'dan 'güvence' için diplomasi turu: Dışişleri Bakanı Zarif, Pekin'den sonra Moskova'da

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova'da bir araya geldiği Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında ABD'nin çekildiği nükleer anlaşmaya destek çıkan ülkelerden 'Tahran'ın çıkarlarının korunacağına dair güvence' istedi.

RIA haber ajansının haberine göre Zarif, Rusya'nın anlaşmaya saygı gösterileceğinin garantisini verdiğini belirtip Rusya ile İran'ın nükleer anlaşmanın kurtarılması için her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015'te Barack Obama'nın başkanlık döneminde imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilmesinden sonra diğer imzacı ülkeler anlaşmanın hâlâ geçerli olduğunu söylemişti.

İran, tarafların yükümlülüklerini yerine getirmesi için diplomasi tutuna başladı.

Hafta sonu Çin'in başkenti Pekin'e giden İran Dışişleri Bakanı Zarif, Pazartesi günü de Moskova'daydı. Zarif, hafta sonuna doğru Brüksel'e gidecek.

Moskova'daki basın toplantısında Zarif, "Bu müzakerelerin nihai amacı, İran halkının çıkarlarının korunacağı güvencesini almaktır" dedi.

Lavrov da Rusya ve Avrupa'nın görevinin 'anlaşma şartlarındaki yasal çıkarların ortak savunulması' olduğunu söyledi.

Zarif, Pazar günü Çin'deki temaslarının ardından da anlaşmanın geleceğine ilişkin 'net bir gelecek tasarlanmasını umduğunu' kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anlaşmayla ilgili Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da anlaşmanın geleceğine ilişkin görüşmeler yaptı.

Zarif, Trump'ın çekilmesinden sonra yayımladığı bildiride, Avrupa'nın ABD yaptırımlarına rağmen anlaşmaya devam etmek konusunda güvence vermemesi hususunda uranyum zenginleştirmesine devam edeceklerini söylemişti.

2015 yılında İran ABD, Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere ile nükleer faaliyetlerini sınırlandırmaya karşılık ekonomik yaptırımların kaldırılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Resmi adı Ortak Kapsamlı Eylem Planı olan anlaşmaya göre İran uranyum zenginleştirdiği santrifüjleri azaltma taahhüdünde bulunuyor.

Anlaşma koşulları İran'ın uranyum zenginleştirmeyi büyük anlamda azaltması ve nükleer silah yapmaya yetecek düzeye çıkarmamasını öngörüyor.

Anlaşmadan sonra İran'ın Natanz ve Fordo tesislerindeki santrifüj sayısı azaltıldı ve tonlarca az zenginleştirilmiş uranyum Rusya'ya gönderildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'ndan denetçiler İran'ın nükleer tesislerinde teftiş yapma yetkisine sahipti.