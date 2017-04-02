İran'dan giriş yapan 150 kişilik Afgan grubu otogarda yakalandı

İran üzerinden Türkiye’ye giriş yapan yaklaşık 150 kişilik Afganistanlı mülteci grubu, Van Otogarı’nda fark edildi. Haber verilmesi üzerine İnsani Yardım Vakfı (İHH) görevlileri tarafından geçici barınmaları sağlanan mülteciler, "Bizim gibi birçok kişi Türkiye’ye gelmeye çalışıyor" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Osman Bekleyen ve Murat Çaşlar'ın haberine göre, Afganistan’dan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 150 mülteci 22 saatlik bir yolculuğun ardından İran üzerinden Van’a geldi. Buradan batı illerine gitmek isteyen mülteciler, otogarda bilet almaya çalışırken, çevredekiler yardım kuruluşlarına ihbarda bulundu. Bunun üzerine Van Otogarı’na giden İHH yetkilileri kadın ve çocukları otellere, erkekler de Suphan Mahallesi’nde bulunan Suphan Spor Salonu’na yerleştirdi.

Battaniye ve yemek verildi

Van Büyük Şehir Belediyesi tarafından battaniye ve yemek verilen mülteciler, işlemlerinin en kısa sürede tamamlanarak iş bulabilecekleri başta İstanbul, Konya gibi illere gitmek istediklerini söyledi.

Uzun yolculukta aç ve susuz kaldıklarını belirten mülteciler, kendileri gibi birçok kişinin de Türkiye’ye gelmeye çalıştığını söyledi. Boş zamanlarını spor salonunda eğlenerek geçirmeye çalışan mültecilerin Van Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak uyarmıştı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak geçtiğimiz günlerde CNN Türk’ün canlı yayınında Doğan TV Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’e, "Aldığımız bilgilere göre İran’da 3 milyon mülteci var. Türkiye’ye hareketlenme içinde. Türkiye’ye gelmeye çalışıyorlar" demişti. Bakan Kaynak daha sonra yaptığı açıklamada, İran’daki 3 milyon mültecinin Türkiye’ye gelmelerinin alınan önlemlerle engellendiğini söylemişti.