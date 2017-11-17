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İran'dan gelen iş adamı hayranı olduğu Adana kebabının yapımını öğrendi

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - İRANLI iş adamı 59 yaşındaki Mohammed Rez Mohandesi, tadına hayranlık duyduğu Adana kebabının nasıl yapıldığını öğrenmek için kentte uygulamalı eğitime katıldı

17 Kasım 2017 16:29

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - İRANLI iş adamı 59 yaşındaki Mohammed Rez Mohandesi, tadına hayranlık duyduğu Adana kebabının nasıl yapıldığını öğrenmek için kentte uygulamalı eğitime katıldı.
Adana Ticaret Odası\'nın (ATO) gerçek lezzeti ve özellikleriyle gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2004 yılında Türk Patent Enstitüsü\'ne tescil ettirdiği Adana kebabının tanıtımına ve yaygınlaştırılmasına yönelik etkinlikleri sürüyor. Bu kapsamda ATO ile Adana Kebapçılar ve Lokantacılar Odası\'nın iş birliğiyle iki günlük uygulamalı kebap eğitimi verildi. Türkiye\'nin değişik kentlerinden 54 kişinin katıldığı eğitimde, İran\'da ihracat işiyle uğraşan iş adamı Mohammed Rez Mohandesi de yer aldı. \'Tescilli Adana Kebabı Ustalık Eğitimi\'ne katılanlara sertifika, temsilcisi oldukları firmalara da ATO Adana Kebabı Tescil Logoları verildi. ATOSEV Tesisleri\'nde, kebap ustalarınca iki gün boyunca Adana kebabının hazırlanması, pişirilmesi ve sunumuyla ilgili uygulamalı eğitim alanlar, sertifika heyecanı yaşadıklarını dile getirdi. Eğitime İran\'ın Tahran kentinden katılan Mohandesi, kendisine Adana kebabı yapmayı öğreten ustalara teşekkür etti. Kebabın lezzetine hayran olduğunu belirten Mohandesi, \"Artık kebap yapabiliyorum. İran\'da bu işi yapacağım. Lezzeti müthiş\" dedi.
Adana kebabının bir marka olduğunu söyleyen ATO Başkanı Atilla Menevşe ise \"Kebabı tanıtmak, aynı lezzette, aynı ağız tadıyla insanlara sunmak istiyoruz. Adana kebabı, artık uluslararası bir kimlik kazanmıştır. Bu eğitimler sayesinde, kebabın korunması ve tanıtımı daha da iyi noktalara gidiyor\" diye konuştu.

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