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Dünya
Deutsche Welle

İran’dan Batı’ya ılımlı mesajlar

Davos’ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Batılı ülkelere ılımlı mesajlar verdi. Ruhani, Tahran’daki ABD Büyükelçiliği’nin açılabileceğinin sinyalini de verdi.

23 Ocak 2014 15:50


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, Tahran'ın ekonomik işbirliğinde yeni bir başlangıç yapılması için çaba sarfettiğini söyledi. Ruhani, yabancı yatırımcılara ülkesinde yatırım yapma çağrısında bulunurken, İran'ın kesinlikle nükleer silaha sahip olmak gibi bir niyet taşımadığının altını çizdi. Ruhani, normalleşme sürecinin, Batılı ülkeler ile uzlaşmaya varılan geçici nükleer anlaşmanın uygulanması sırasında gerçekleşeceğini ifade etti. Uzlaşma uyarınca, İran'ın nükleer programını kısmen askıya alması karşılığında, ekonomik yaptırımların gevşetilmesi kararlaştırılmıştı.

Davos'taki zirve öncesinde İsviçre televizyonu RTS ile de bir mülakat yapan Ruhani, ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi yönündeki arzusunu da dile getirdi. Ruhani, ilişkilerde gerginliğin yatıştırılmasının simgesi olarak ABD'nin Tahran'daki büyükelçiliğinin açılabileceğini söyledi. İran'ın ABD ile müzakere halinde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, ABD'nin sözlerini icraatların izlemesi gerektiğini vurguladı. Büyükelçilik, 1979 yılında düzenlenen baskından sonra kapatılmış, ABD ile İran arasındaki diplomatik ilişkiler de askıya alınmıştı.

Suriye değerlendirmesi

Suriye çözümünün masa yatırıldığı Cenevre 2 Konferansı'na ilişkin açıklamalarda da bulunan Ruhani, en iyi çözümün Suriye'de ‘özgür ve adil demokratik' seçimlerin düzenlenmesi olduğunu söyledi. “Hiçbir yabancı parti veya iktidar Suriye halkının yerine karar vermemeli” diyen Ruhani, ülkesinin Suriye'de barışçıl bir çözüm sağlanması için katkı sağlamaya hazır olduğunu ifade etti. İran, İsviçre'nin Montrö kentinde başlayan Cenevre 2 Konferansı'na önce BM tarafından davet edilmiş ancak Suriye muhalefetinin tepkisi üzerine davet geri çekilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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