İran'dan Bahreyn'e intifada uyarısı



İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Komutanı Kasım Süleymani, Şii din adamı Şeyh İsa Kasım’ın kırmızı çizgi olduğunu ve Bahreyn’in Kasım’ı vatandaşlıktan çıkararak kırmızı çizgiyi aşmasının, 'ülkeyi ateşe sürükleyebileceği' uyarısını yaptı.

Süleymani salı günü yaptığı açıklamada, ‘Bahreyn yönetiminin Ayetullah'a hakaretin ve Bahreyn halkına karşı bu tutumun kanlı bir intifadayı başlatabileceğini biliyor olması gerekiyor' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı da salı günü yaptığı açıklamada Bahreyn'in bu tutumunun, muhalifler ile yönetim arasındaki diyalog yoluna dair reform umutlarını ve taraflar arasında barışçıl bir uzlaşmayı kırdığını belirtti.

Bahreyn, pazartesi günü Şii din adamı Şeyh İsa Kasım'ı vatandaşlıktan çıkarmış, gerekçe olarak da Kasım'ın kraliyete düşman örgüt ve partilerle iletişim halinde olduğu gerekçe gösterilmişti.

Çoğunluğu Sünnilerden oluşan Bahreyn, yine Sünni El Halife tarafından yönetiliyor. Ülkedeki Şii muhalefet, Mart 2011'deki Arap Baharı sırasında krallığa karşı ayaklanmış, protesto gösterileri Suudi Arabistan destekli birlikler tarafından kanlı şekilde bastırılmıştı. O dönemden bu yana birçok muhalif ağır hapis cezalarına mahkûm ediliyor. Ülkedeki muhalifler seçilmiş bir hükümet başkanının yöneteceği anayasal monarşi talep ediyor.