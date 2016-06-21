T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

İran'dan Bahreyn'e intifada uyarısı

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey komutanlarından Süleymani, ülkenin en önemli Şii din adamını vatandaşlıktan çıkartan Bahreyn’i kınayarak, bunun silahlı isyana yol açabileceği uyarısı yaptı.

21 Haziran 2016 15:39


İran Devrim Muhafızları’nın Kudüs Komutanı Kasım Süleymani, Şii din adamı Şeyh İsa Kasım’ın kırmızı çizgi olduğunu ve Bahreyn’in Kasım’ı vatandaşlıktan çıkararak kırmızı çizgiyi aşmasının, 'ülkeyi ateşe sürükleyebileceği' uyarısını yaptı.

Süleymani salı günü yaptığı açıklamada, ‘Bahreyn yönetiminin Ayetullah'a hakaretin ve Bahreyn halkına karşı bu tutumun kanlı bir intifadayı başlatabileceğini biliyor olması gerekiyor' dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı da salı günü yaptığı açıklamada Bahreyn'in bu tutumunun, muhalifler ile yönetim arasındaki diyalog yoluna dair reform umutlarını ve taraflar arasında barışçıl bir uzlaşmayı kırdığını belirtti.

Bahreyn, pazartesi günü Şii din adamı Şeyh İsa Kasım'ı vatandaşlıktan çıkarmış, gerekçe olarak da Kasım'ın kraliyete düşman örgüt ve partilerle iletişim halinde olduğu gerekçe gösterilmişti.

Çoğunluğu Sünnilerden oluşan Bahreyn, yine Sünni El Halife tarafından yönetiliyor. Ülkedeki Şii muhalefet, Mart 2011'deki Arap Baharı sırasında krallığa karşı ayaklanmış, protesto gösterileri Suudi Arabistan destekli birlikler tarafından kanlı şekilde bastırılmıştı. O dönemden bu yana birçok muhalif ağır hapis cezalarına mahkûm ediliyor. Ülkedeki muhalifler seçilmiş bir hükümet başkanının yöneteceği anayasal monarşi talep ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Devrim MuhafızlarıSüleymaniBahreynDevrim Muhafızları Kudüs Komutanı Kasım SüleymaniKasımBahreyn KasımAyetullahDışişleri BakanlığıSünnilerdenSünni HalifeMartArap BaharıSuudi ArabistanDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24