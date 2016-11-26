İran'dan Babek Zencani kararı

İran’da milyar dolarlık yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davadan idama mahkûm olan Reza Zarrab'ın eski ortağı Babek Zencani hakkında verilen cezanın lağvedildiği ileri sürüldü.
İran’ın yarı resmi Mehr haber ajansı, adını açıklamadığı yargı kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde temyiz aşamasında bulunan idam kararının lağvedildiğini duyurdu.
30 Aralık 2013'te tutuklanan Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti 2,8 milyar dolar dolandırmak suçlanıyordu.
Toplam 26 kez hâkim karşısına çıkarılan Zencani, Mart 2016’da açıklanan kararla 'yeryüzünde fesat çıkarmak' suçlamasından iki ortağıyla birlikte idama mahkûm edilmişti.
İdam kararı ardından İran yargı yetkilileri Zencani’nin zimmetindeki paraların geri ödenmesi konusunda işbirliği yapması durumunda cezasının hafifletebileceğini belirtmişti.