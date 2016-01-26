İran’dan Avrupa çıkarması



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İtalya ve Fransa'yı kapsayan dört günlük Avrupa gezisinin ikinci gününde İtalyan siyaset ve iş dünyası ile temaslarda bulundu.

Roma ziyaretinin ikinci gününde iş dünyasıyla bir araya gelen Ruhani, yıllar süren engel ve zorlukların ardından İran'ın ekonomisini geliştirmek istediğini belirterek, yatırım, teknoloji ve yeni bir ihracat pazarı yaratmaya hazır olduklarını kaydetti. İran'ı ‘bölgenin en güvenli ve istikrarlı ülkesi' olarak nitelendiren Ruhani, “Yeni koşullar altında İran'da ürettiğimizin yüzde 30'unu ihraç etmek istiyoruz” diye konuştu.

Batılı ülkelerle nükleer anlaşmanın gereklerini yerine getiren İran'a yönelik yaptırımlar iki hafta önce kaldırılmıştı. Ruhani'nin beraberinde bakanlar ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan 120 kişilik bir heyet bulunuyor.

Teröre karşı ekonomik büyüme

İtalyan ve İranlı iş dünyası temsilcilerinin katıldığı forumda konuşan Ruhani, “Dünyada terörizme, aşırılığa karşı savaşmak istiyorsak, önümüzdeki yollardan biri ekonomik büyüme ve istihdam yaratmaktır. Ekonomik büyüme eksikse bu terörizme güç kazandırır. İşsizlik, teröristlere savaşçı kazandırır” diye konuştu.

Ruhani, yabancı yatırımcılar konusunda aktörlerin değerlendirilmesi noktasında fark olmadığını belirterek, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in de sürece destek verdiğini kaydetti.

‘İşbirliği değil, stratejik ittifak'

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni de forumda yaptığı konuşmada, İran ile işbirliğinin yeniden canlandırılmasından ziyade, kapsamlı bir stratejik ittifakın yeniden başlatılmasını istediklerini söyledi. Gentiloni, ‘Tahran'ın başta Suriye'deki iç savaş olmak üzere Ortadoğu'da gerilimin azaltılmasını sağlayarak bölgesel bir oyuncu olabileceğini' kaydetti.

Ruhani'nin temasları çerçevesinde hacmi 17 milyar euroyu aşan anlaşmalara imza atıldı. Bunlar arasında altyapı ve hammadde anlaşmaları öne çıkıyor. İtalyan petrol taahhüt şirketi Saipem ile 4 milyar dolar, çelik şirketi Danieli ile 5,7 milyar euro, altyapı firması Condotte d'Acqua ile 4 milyar euro, demiryolları ve yol yapım şirketi Gavio ile 4 milyar euro ve uçak alımı için Finmeccanica şirketiyle 400 milyon euro hacimli anlaşmalara imza atıldığı bildirildi.

‘17 milyar euroyu aşacak'

Sanayi Bakanı Federica Guidi, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, İran ile imzalanan toplam anlaşma hacminin, hükümetin başlangıçta öngördüğü 17 milyar euroyu aşabileceğini söyledi.

Geçen yıl Batılı ülkelerle İran arasında nükleer anlaşmanın imzalanmasının ardından İtalyan iş dünyasından iki büyük heyet Tahran'ı ziyaret etmişti. Bir heyetin de 8-10 Şubat tarihlerinde İran'a gitmesi planlanıyor.

Ruhani, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'nin ikili ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için önümüzdeki aylarda İran'ı ziyaret etmesini beklediklerini söyledi.

Papa ile görüşme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ekonomi forumunun ardından Vatikan'da Papa Françesko ile 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa'nın İran'ın bölgede oynadığı önemli role dikkat çekerek Ruhani'den terörizmin yayılmasına ve silah kaçakçılığına karşı mücadelede, barışın geliştirilmesinde yardımcı olmasını istediği bildirildi.

Papa'nın Ruhani'ye ziyareti için teşekkür ederek barış umudunu dile getirdiği belirtildi. Ruhani'nin de görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek Papa'dan kendisi için dua etmesini istediği kaydedildi.

Vatikan'ı ziyaret eden son İran cumhurbaşkanı, 1999 yılında Muhammed Hatemi olmuştu.

Ruhani'nin İtalya'dan sonraki durağı Fransa'da da milyarlarca euroluk anlaşmalara imza atması planlanıyor. Bunların arasında 114 Airbus uçağının satın alınması ile ilgili anlaşma öne çıkıyor.