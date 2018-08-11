İran'dan ABD'ye Türkiye tepkisi: Utanç verici

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO üyesi Türkiye'nin ekonomisine yönelik açıklamalarını "utanç verici" olarak niteledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Trump'ın NATO müttefiki Türkiye'ye ekonomik zorlukları coşkuyla dayatması utanç verici. ABD yaptırımlara ve zorbalığa bağımlılığını düzeltmeli aksi takdirde tüm dünya ülkeleri onu zorlamak için sözlü kınamaların ötesine geçecektir. Biz daha önce de komşularımızın yanındaydık şimdi de yanlarında olacağız" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, dün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk lirasının ABD doları karşısında hızla düştüğünü" ifade ederek, Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin 2'ye katlanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Trump, "Alüminyumda bu oran artık yüzde 20, çelikte de yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz bu dönemde iyi değil" demişti.

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da "ABD Başkanı Donald Trump'ın, çelik ve alüminyum ihracatımıza ek vergi uygulama kararını devlet ciddiyetiyle bağdaştırmak mümkün değildir" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Öte yandan Trump, İran'a yönelik yeni yaptırım kararı almış, ardından kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayımlayarak Tahran yönetimi ile ticari ilişkileri bulunan devletleri uyarmıştı. Trump, mesajında "İran yaptırımları resmen başladı. Bugüne kadar uygulanan en sert bu yaptırımlar Kasım itibarıyla daha üst bir düzeye taşınacak. İran ile iş yapan hiç kimse ABD ile iş yapamayacak. DÜNYA BARIŞI istiyorum, daha azını değil!" ifadesini kullanmıştıç