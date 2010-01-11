İran'dan ABD'ye kınama

T24- İran, ABD Merkez Kuvvetler (Centcom) Komutanı Orgeneral David Petraeus'un, "nükleer tesislere saldırı düzenlenebileceği" yönündeki açıklamalarını kınadı.



Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ramin Mihmanperest, Amerikalı komutanın ifadelerini "sorumsuzca ve hesaplanmamış" olarak değerlendirdi. AA' nın haberine göre, İranlı sözcü, "Petraeus'un açıklamaları düşünülmeden yapılmış. Doğru olan, konuya (nükleer) ilişkin görüşlerde yapıcı tutum sergilemektir" ifadesini kullandı.

ABD'nin Orta Doğu, Orta Asya ve Doğu Afrika'daki güçlerinin komutanı Petraeus, CNN'e yaptığı açıklamada, "İran'ın nükleer tesislerine yönelik bombardıman da dahil diğer askeri planlar üzerinde çalıştıklarını" söylemişti.

Tahran yönetimi, ABD tarafından saldırıya uğraması halinde bu ülkenin bölgedeki tüm üsleri ile askeri varlığını hedef alacağını ilan etmişti.