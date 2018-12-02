İran'dan ABD'nin füze suçlamasına yanıt

Ekber Karabağ / Tahran, 2 Aralık (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı, İran\'ın savaş başlıkları taşıyabilecek füze denemesi yaparak BM kararlarını ihlal ettiğini öne süren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo\'nun açıklamasına tepki gösterdi.

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi, Pompeo\'nun suçlamalarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, İran\'ın füze programın savunma amaçlı olup, ülkenin ihtiyaçlarına göre tasarlandığını ifade ederek, \" BM Güvenlik Konseyi\'nin hiç bir kararında İran\'ın füze programı yahut füze denemesi yasaklanmış değil\" ifadesini kullandı.

Pompeo\'nun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) 2231 sayılı maddesine atıfta bulunmasını \" gülünç\" olarak yorumlayan İranlı Sözcü, \" İlginç olan burada istinat ettiğiniz karar, İran nükleer anlaşmasından tek taraflı ayrılarak, sadece kendiniz değil başkalarını da ihlal etmeye çalıştığınız bir karar olması.\" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Twitter’da yaptığı açıklamada İran’ın füzelerinin sayısının ve testlerinin arttığını söylemişti.

Pompeo yaptığı paylaşımda “İran rejimi, çoklu savaş başlıklarını taşıyabilecek orta menzilli balistik bir füzeyi test etti. Bu test Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2231 nolu kararını (UNSCR 2231) ihlal ediyor. İran’ın füze sayısı ve füze testleri artıyor. Bu eylemi kınıyoruz ve İran\'ı bu faaliyetleri durdurmaya çağırıyoruz” demişti.

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