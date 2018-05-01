İran'dan ABD ve İsrail'e tepki: Yalancı çoban!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemesi üzerine, Tahran'dan "Yalancı çoban" yanıtı geldi.

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığı iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, "İlk haberlere göre, Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor" ifadesini kullanmıştı.

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Art arda gelen açıklamalara İran İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Twitter'da paylaşımda bulunarak, "Yalancı çoban yine iş başında. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki karikatür fiyaskosu da azmini kıramadı. Artık sadece küçük bir kesimi kandırabilirsin" diye yazdı.

Zarif, ikinci bir tweet daha atarak, "Başkan Trump, anlaşmayı ortadan kaldırmak için Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun çoktan gündeminden çıkmış eski iddiaların üzerine atlıyor. Ne kadar da uygun. Yalancı çoban tarafından dile getirilen bu koordine istihbarat iddiaları 12 Mayıs'ın hemen birkaç gün öncesine denk geldi. Ama Trump'ın kutlamaya başlamaktaki aceleciliği tüm gizliliği ortadan kaldırdı" paylaşımında bulundu.

Netanyahu'dan canlı yayında 55 bin sayfalık 'gizli bilgi'

"İran, askeri nükleer programa sahip olmadığını söylerken dürüst değildi" ifadesini kullanan Netanyahu, İsrailistihbaratının ulaştığı on binlerce belgenin, İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığını ortaya koyduğunu savundu.

İsrail'in elindeki delillerin, nükleer program konusunda İran'ı suçlu bulacağını söyleyen Netanyahu, İran'ın gizli programının Amad Projesi olarak isimlendirildiğini kaydetti.

Netanyahu, "2015 yılında uluslararası güçler ile nükleer anlaşma imzalandıktan sonra Tahran, balistik füzelere konulmak üzere Hiroşima benzeri 5 nükleer bomba geliştirilmesi için hazırlanan nükleer program hakkında bilgilerin yer aldığı birçok belgeyi gizledi" dedi.

İran'ın nükleer silah yapımını sürdürmeyi planladığını ifade eden Netanyahu, ABD'nin bu bilgileri araştırmaya çalıştığını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirmiş ve bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık, anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa ise İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini savunuyor.

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren ABD'li yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

Netanyahu'ya savaş ilan etme yetkisi

Sunumun hemen ardından İsrail Parlamentosu Knesset, Netanyahu'ya savunma bakanının onayını aldıktan sonra savaş ilan etme yetkisi verdi.

Netanyahu'nun İran'la ilgili açıklamalarını değerlendiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yazılı açıklamasında, "Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor. İran, nükleer silah ve füze sistemlerini geliştirmeye devam etti. İran çok büyük atomsal arşivi dünyadan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından bugüne kadar gizledi." ifadelerine yer vermişti.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu şu ifadeleri kullanmıştı:

''2015'te anlaşmayı imzalamasının ardından İran gizli dosyalarını saklama çabalarını yoğunlaştırdı. 2017 yılında nükleer silah arşivini Tahran'ın Şorabad bölgesinde çok gizli bir yere taşıdı.''