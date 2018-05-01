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AB'den Netanyahu'nun İran açıklamasına tepki: Tek yetkili kurum Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı

Mogherini: İlk haberlere göre, Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor

01 Mayıs 2018 03:55

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun İsrail istihbaratının "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı" bilgisine ulaştığı iddiasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İlk haberlere göre, Netanyahu, 'İran'ın nükleer anlaşmaya uymadığını' savunmuyor" ifadesini kullanan Mogherini, Netanyahu'nun açıkladığı belgelerin ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

Mogherini, İran'ın nükleer anlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerini denetleyen tek yetkili kurumun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) olduğunu belirterek UAEA'nın şu ana kadar İran'ın sorumluluklarını yerine getirdiğini onaylayan 10 rapor yayımladığını anımsattı.

“Trump 12 Mayıs'ta açıklayacak”

ABD Başkanı Donald Trump'ın 12 Mayıs'ta ABD'nin İran'a yeniden yaptırım uygulayıp uygulamayacağı konusundaki kararını açıklaması bekleniyor.

Ocak ayında yaptıkları açıklamada, İran ile P5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya ve Almanya) arasında 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmanın yaptırımlara ilişkin maddesini iptal etmeyeceğini bildiren Amerikalı yetkililer, ülkeye sağlanan yaptırım muafiyetinin 120 gün uzatıldığını kaydetmiş, anlaşmaya varılmaması durumunda, bunun Trump'ın son uzatma kararı olduğu ifade edilmişti.

Ne olmuştu?

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın nükleer anlaşmaya rağmen gizli nükleer silah programının bulunduğunu, buna dair ellerinde kanıt olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu şu ifadeleri kullanmıştı:

''2015'te anlaşmayı imzalamasının ardından İran gizli dosyalarını saklama çabalarını yoğunlaştırdı. 2017 yılında nükleer silah arşivini Tahran'ın Şorabad bölgesinde çok gizli bir yere taşıdı.''

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