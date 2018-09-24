İran'dan ABD ve İsrail'e tehdit: Yıkıcı bir yanıta hazır olun

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Ahvaz'da düzenlenen saldırının faillerinin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından tutulduğunu ve sorumluların "şiddetle cezalandırılacağını” söyledi. Hamaney'in resmi web sitesinde yayımlanan açıklamada, "Raporlara göre bu korkakça eylem, Suriye ve Irak'ta sıkışıp kaldıklarında Amerikalıların yardımına koştukları insanlar tarafından gerçekleştirildi ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri tarafından finanse edildi” ifadelerine yer verildi.

İran Devrim Muhafızları, olaydan ABD ve İsrail'i de sorumlu tutarak bu ülkelerin Tahran'dan yıkıcı bir cevap almaya hazır olması gerektiğini belirtti.

İran Devrim Muhafızları'ndan Tuğgeneral Hüseyin Selami devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, “Daha önce nasıl intikam aldığımızı gördünüz. Yanıtımızın yıkıcı ve mahvedici olduğunu göreceksiniz ve yaptığınıza pişman olacaksınız” diye konuştu. Yarı resmi Tesnim haber ajansı, Selami'nin "saldırının ABD, Suudi Arabistan ve İsrail'in İran’ın bölgedeki nüfuzuna karşı oluşturdukları birliğin karanlık tarafını ortaya çıkardığı” yönündeki ifadelerine de yer verdi.

Komşularla diyalog çağrısı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani Tahran'ın gerilimlerden kaçınmak için komşularıyla diyalog hâlinde olması gerektiğini vurguladı. Şemhani, "Bölgedeki ülkeler arasında şüphe ve anlaşmazlık kurgulamak isteyen düşmanlarımızın entrikalarını bertaraf etmek için uyanık olmak ve yapıcı diyalogları artırmak elzem” diye konuştu.

İran'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde bir askeri geçide düzenlenen saldırıda 12'si Devrim Muhafızı, en az 25 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının sorumluluğunu ayrılıkçı bir grup olan Ahvaz Ulusal Direnişi ve IŞİD üstlenmişti. İran Fars haber ajansı beş saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti.

Ahvaz'da saldırıda hayatını kaybedenler için bugün düzenlenen cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Törene katılanlar, "İsrail ve ABD'ye ölüm” sloganları attı.

DW,rtr/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe