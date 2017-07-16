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Dünya
Deutsche Welle

İran'dan ABD vatandaşına 10 yıl hapis cezası

İran'da bir mahkeme çifte vatandaşlığa sahip bir Amerikan vatandaşını casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırdı.

16 Temmuz 2017 18:47

İran yargı sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei bir mahkemenin çifte vatandaşlığa sahip bir Amerikan vatandaşını casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırdığını açıkladı. Sözcü ABD vatandaşının diğer vatandaşlığının İran dışında bir ülke olduğunu söyledi, ancak kimliği hakkında bilgi vermedi.

İran devlet televizyonuna konuşan sözcü, ABD vatandaşının bilgi topladığını ve ABD tarafından yönlendirildiğini söylerken, cezanın temyiz edilebileceğini belirtti.

Muhsini Ejei'nin ABD'de oturumu olan Lübnanlı mühendis Nizar Zakka'yı kast edip etmediği ise bilinmiyor. Zakka'nın avukatı eylül ayında yaptığı bir açıklamada müvekkilinin devlete karşı işbirlikçilik yapması nedeniyle 10 yıl hapis ve 4,2 milyon dolar para cezasına çarptırıldığını söylemişti.

Geçen yıl çifte vatandaşlığa sahip İran kökenli ABD, Kanada, İngiltere, Avusturya ve Fransa vatandaşları casusluk ve düşman devletlerle işbirliği yapmak gibi suçlamalarla tutuklandı.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/SSB/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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