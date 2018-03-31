İran'dan, "10-15 yıl içinde savaşabiliriz" diyen Prens Selman'a yanıt: Deneyimsiz zıpçıktı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, batılı ülkeleri, Tahran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırıp "Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız" diyen Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı eleştirdi.

TIKLAYIN- Suudi Veliaht Prens: Muhtemelen 10-15 yıl içinde İran'la savaşacağız

Sputnik'te yer alan habere göre. Sözcü Kasımi, Selman'ın gerçekle hayali karıştırdığını ve savaş hayalleri kurduğunu belirterek "Bu deneyimsiz zıpçıktı, ya savaşın ne olduğunu bilmiyor ya da tarih okumadı veya maalesef akıllı birisine danışmadı" dedi.

Kasımi, Suudi Veliahtı'nın sarf ettiği sözler için 'küstahça ve anlamsız' nitelendirmesinde bulundu.

ABD temasları kapsamında Wall Street Journal'a konuşan Selman, batılı ülkeleri, Tahran'a karşı daha sert yaptırımlar uygulamaya çağırıp İran’la askeri çatışmadan kaçınılamaması halinde savaşın ’10-15 yıl içinde muhtemel’ olduğunu söylemişti.