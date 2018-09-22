İran'daki terör saldırısında 10 ölü, 21 yaralı

Ekber Karabağ / Tahran, 22 Eylül (DHA) - İran\'ın güneybatısındaki Ahvaz kentinde düzenlenen askeri geçit törenine düzenlenen silahlı saldırıda en az 10 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı.

Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Hüseyin Hüseynzade, terör saldırısı sonucu 10 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 21 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını duyurdu. Yaşamını yitirenlerden birinin gazeteci olduğu belirtildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, geçit törenindeki askerlere ve locada oturan üst düzey askeri yetkililere silahlı bir grup tarafından ateş açıldı. İran devlet televizyonu muhabiri, saldırının geçit törenin başında meydana geldiğini olay sonrası törenin dağıldığını söyledi.

Olayın yaşandığı Huzistan eyaleti Valisi Gulamrıza Şariati, dört kişi olan saldırganlardan ikisin öldürüldüğünü, biri yaralı olmak üzere iki teröristin sağ olarak yakalandığı bilgisini verdi.

Vali Şariati, saldırganların askeri üniforma giyerek yetkililerin bulunduğu alanının arkasından ateş açtığını, olayda sivil halktan da yaralı olanların olduğunu söyledi.

Ahvaz\'daki terör saldırısının sorumluluğunu İran\'ın terör örgütü olarak tanımladığı ve ülkede yaşayan Arap kökenlilerden oluşan Al Ahvaziye örgütü üstlendi.

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif olay sorası yaptığı açıklamada, söz konusu örgütün Suudi Arabistan yönetimi tarafından desteklendiğini savunarak, saldırı olayının ülke genelinde düzenlene geçit törenlerini etkilemek amacıyla gerçekleştirdiğini ifade etti.

İran\'da bugün 1980\'de başlayan Irak-İran savaşının yıldönümü nedeniyle ülkenin birçok kentinde askeri geçit törenleri yapılıyor.

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