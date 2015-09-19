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Dünya

İran'daki selde en az 10 kişi hayatını kaybetti

Başkent Tahran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde meydana gelen selde, 8 kişinin de kayıp olduğu belirtildi

19 Eylül 2015 23:33

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde dün akşam meydana gelen sel felaketinde, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

İran Devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da 6, güneydeki Hürmüzgan eyaletinde ise 4 kişi dün akşam sel sularına kapılarak can verdi. Kaybolan 8 kişininse hala bulunamadığı bildirildi. 

Associated Press’in haberine göre, selling sebebinin bölgedeki ağaçların azalması ve nehir yatağı kenarındaki uygunsuz yapılaşma olarak belirtildi.

İran'da Temmuz ayındaki selde de 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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