İran'daki selde en az 10 kişi hayatını kaybetti

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde dün akşam meydana gelen sel felaketinde, ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti.

İran Devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'da 6, güneydeki Hürmüzgan eyaletinde ise 4 kişi dün akşam sel sularına kapılarak can verdi. Kaybolan 8 kişininse hala bulunamadığı bildirildi.

Associated Press’in haberine göre, selling sebebinin bölgedeki ağaçların azalması ve nehir yatağı kenarındaki uygunsuz yapılaşma olarak belirtildi.

İran'da Temmuz ayındaki selde de 11 kişi yaşamını yitirmişti.