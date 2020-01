İran'daki protestolar petrol fiyatlarını etkiledi

Petrol fiyatları, ABD'de üst üste yedinci haftada da düşmesi beklenen resmi petrol stok verisi öncesi, OPEC'in üçüncü en büyük üyesi İran'da protesto gösterilerinin devam etmesi ile birlikte, iki yılı aşkın sürenin en yüksek kapanış seviyesi yakınında kaldı.



Vadeli petrol kontratları New York'ta, Salı günü 5 sent gevşedikten sonra fazla değişmeyerek varil başına 60 dolar civarında kaldı.

Bloomberg'de yer alan habere göre ABD'de Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Perşembe günü açıklayacağı verilerin ham petrol stoklarının geçen hafta 5 milyon varil düştüğünü göstermesi bekleniyor.

"Ham petrol ve kondensat ihracatı gösterilerden etkilenmedi"

Bloomberg'in tanker takibine göre, İran'ın ham petrol ve kondensat ihracatı tüm ülkeye yayılan protesto gösterilerinden etkilenmedi. Petrol fiyatları, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve aralarına Rusya'nın da bulunduğu ortaklarının küresel arz fazlasını azaltmak için üretim kısıntılarına gitmeleri ile birlikte yükseldi ve böylece üst üste ikinci yılı da yükselişle geçmiş oldu.

Moody's: Petrol fiyatları 40 dolar ile 60 dolar arasında kalacak gibi

Moody’s Investors Service, petrol fiyatlarının bu yıl muhtemelen 40 dolar ile 60 dolar arasında kalacağını ve artan ABD kaya petrolü üretimi, düşen ancak halen yüksek seviyelerde bulunan küresel stoklar ve OPEC'in üretim kısıntısı anlaşmasına aşınan uyumundan etkileneceğini kaydetti.



Sydney'de Australia & New Zealand Banking Group Ltd. analisti Daniel Hynes, "Fiyatlarda halen yukarı potansiyel var," dedi ve "Piyasa açık bir şekilde arz ve talep dinamikleri konusunda biraz daha pozitif hale geliyor. İran'daki protestoların bu ülkedeki üretimi etkilemesi zor, ancak bu durum petrol piyasasının dikkatini artan jeopolitik risklere çeviriyor" şeklinde görüş bildirdi.



Şubat vadeli Batı Teksas petrolü (WTI), Nymex piyasasında, 7 sent yükselerek Hong Kong saati ile 10:09'da varil başına 60.44 dolara çıktı. Toplam işlem hacmi 100 günlük ortalamanın yüzde 50 altında.

Fiyatlar Cuma günü 60.42 dolar ile Haziran 2015'ten bu yana en yüksek seviyesinde kapandı.



Mart vadeli Brent petrolü, Londra merkezli ICE Futures Europe piyasasında, Salı günü 30 sent düştükten sonra, 2 sent yükselerek varil başına 66.59 dolara çıktı. Küresel gösterge Brent petrolü, Mart vadeli WTI'a kıyasla 6.16 dolar primli işlem gördü.