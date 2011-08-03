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Dünya

İran'daki mühendisi MOSSAD mı öldürdü?

Almanya'nın haftalık Der Spiegel dergisinin internet sitesi Spiegel Online'da, İran'da öldürülen atom mühendisi Darius Rızai'ye düzenlenen suikastın sorumluluğunun İsrail gizli se

03 Ağustos 2011 03:00

T24- Almanya'nın haftalık Der Spiegel dergisinin internet sitesi Spiegel Online'da, İran'da öldürülen atom mühendisi Darius Rızai'ye düzenlenen suikastın sorumluluğunun İsrail gizli servisi MOSSAD'a ait olduğu iddia edildi.

Haberde, Spiegel Online'a ismi gizli kalmak koşuluyla açıklamada bulunan bir İsrail gizli servis kaynağının, saldırının, ''MOSSAD'ın yeni başkanı Tamir Pardo'nun görevine başlamasının ardından atılan ilk ciddi eylem olduğu'' sözlerine yer verildi.

Rızai, 23 Temmuz'da kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce açılan ateşte hayatını kaybetmişti. İran medyasında yer alan haberlerde, saldırganların, bir anaokulunun önünde eşiyle birlikte çocuklarını bekleyen Rızai'ye 5 el ateş ederek öldürdükleri belirtilmiş, olayda atom mühendisinin eşinin de yaralandığı kaydedilmişti.

İran hükümetinden yapılan açıklamada, saldırının Batılı ülkelerce İran'ın nükleer silah programında çalıştıklarından şüphelenilen kişilere yönelik düzenlenen saldırıların en son halkası olduğu ileri sürülerek, ABD ile İsrail'e yönelik suçlamalarda bulunulmuştu.

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