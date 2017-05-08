İran'daki maden kazası sonrasında eleştirilen Ruhani 'fıtrat' demedi: Yaşananlardan hepimiz sorumluyuz

Golestan eyaletinde meydana gelen maden kazası sonrasında eleştirilerin hedefinde olan İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kendisini suçlayan madenci yakınları ve işçilere yaptığı konuşmada sorumluların cezalandırılacağını belirterek yaşananlarda herkesin sorumluluğu olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olduğu dönemde yaşanan Soma faciası sonrasında yaptığı konuşmada, “Bunlar olağan şeyler, bu işin fıtratında ölüm var!” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan kazada en az 35 kişinin hayatını kaybettiği, ülkenin kuzeyindeki Zemestan-Yurt Madeni’ni ziyaret eden Ruhani, madencilerin ve yakınlarının tepkisiyle karşılaştı. Çarşamba günü meydana gelen kazanın ardından dün olay yerine giden Ruhani’nin arabasının etrafında toplanan kalabalık makam aracının camlarına vurarak ve üzerine çıkarak güvenlik önlemlerinin azlığını ve denetimlerin yetersizliğini protesto etti.

Makam aracının kalabalığın arasında güçlükle ilerlemesinin ardından madencilerin ve yakınlarının yanına gelen Ruhani, “İran halkının tamamı, Zemestan-Yurt’ta hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyor. Bu olaydan hepimiz sorumluyuz” dedi.

‘Hükümet olarak madencilerin

hayatından biz sorumluyuz’

Madencilik sektöründeki düzenlemelerin sıkılaştırılması çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı, gelecekte benzeri olayların yaşanmasının engellenmesi için olayın incelenmesi yönünde emir verdi. Ruhani, “Hükümet olarak onların hayatlarından biz sorumluyuz ve bu bizim görevimiz. Herkes, bu konunun ve sizin taleplerinizin peşinde olacağımızda emin olabilir” diye konuştu.

Sosyal medyada yayılan bir videoda ise, madencilerin sözcüsünün olay yerinde yaptığı konuşmada, “Neden burada hiç güvenlik önlemi yok? Neden kimse umursamıyor? Geçen yıl, 14 aydır maaşlarımızı alamadığımız için eşlerimizle birlikte hükümet binasının önünde toplandık ve siz cumhurbaşkanı, bunu fark etmediniz bile” dediği görüldü. İşçilerin ayda 10 milyon riyal (yaklaşık 1.000 Türk Lirası) maaş aldığını söyleyen sözcü, Ruhani’ye “Siz bununla yaşayabilir misiniz?” sorusunu yöneltti.

Erdoğan: Hiç kaza olmayacak

diye bir şey yok, fıtratında var

Türkiye’nin Manisa ilinin Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301 kişinin hayatını kaybettiği maden kazasının ardından olay yerine giden dönemin Başbakanı Erdoğan, “Bu tür kömür ocaklarında bu olaylar hiç olmaz diye yorumlamayalım. Bunlar olağan şeylerdir. Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok. Tabii işin boyutunun bu kadar fazla olması bizi derinden yaralamıştır” ifadelerini kullanmıştı.

İran’ın kuzey bölgesindeki Golestan bölgesinde yer alan Zemestan-Yurt Madeni’nde meydana gelen kazada 26 kişi hayatını kaybetmiş, yetkililer mahsur kalan 9 kişinin sağ çıkarılmasına dair umutların da tükendiğini duyurmuştu. 19 Mayıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine gidilecek olan İran’da Ruhani’nin muhafazakâr rakipleri, mevcut cumhurbaşkanını ülkedeki yoksulluk üzerine odaklanarak eleştiriyor. Muhafazakarlar, hükümet politikalarından sadece zenginlerin faydalandığını savunuyor.