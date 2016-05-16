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Dünya
Deutsche Welle

İran'daki Holokost karikatürlerine İsrail'den sert tepki

İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Yahudi soykırımını hicvetmek amacıyla İran'da düzenlenen uluslararası karikatür yarışması İsrail'in tepkisini çekti. İsrail Başbakanı Netanyahu yarışmayla ilgili açıklamada bulundu.

16 Mayıs 2016 12:22


İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İran'ın başkenti Tahran'da hafta sonu başlayan yarışmanın İran'la yaşanan sorunu ortaya koyduğunu söyledi. Netanyahu, "Yalnızca kargaşa ve saldırganlık değil bunun gerisinde yatan değerler de söz konusu. İran, Holokost'u inkâr ediyor, aklıyor ve yeni Holokostları hazırlıyor" dedi.

Netanyahu'ya 'IŞİD savaşçısı rolü'

Karikatür yarışmasına 50 ülkeden 150 dolayında İsrail karşıtı karikatür katılıyor. Organizatör Mesut Şojai Tabatabei, yarışmada birinciliği elde edecek karikatüre 12 bin dolar ödül verileceğini söyledi. Birçok karikatürde Netanyahu terörist ya da IŞİD savaşçısı olarak yer alıyor.

Açılış Nakba Günü'ne denk getirildi

Yarışma, 1948'de İsrail'in kuruluşunun ardından 750 bin Filistinli'nin sürgün edildiği Nakba (Felaket) Günü'nün yıldönümüne denk getirildi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bir sivil toplum örgütü tarafından organize edilen yarışmanın resmi kurumlar tarafından desteklenmediğini açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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