İran'daki depremde bilanço yine arttı: 348 ölü

Ekber Karabağ / Tahran, 13 Kasım (DHA) - İran devlet televizyonu, Irak\'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,3\'lük deprem nedeniyle ülkede hayatını kaybeden kişi sayısının 348\'e yükseldiği duyurdu.

Resmi verile göre, depremin en çok his edildiği Irak sınırındaki Kirmanşah ilinde şu ana kadar 348 kişi yaşamını yitirirken,6603 kişi de yaralandı.

Enkaz kaldırma çalışmaları devam ettikçe ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

En çok can kaybının Kirmanşah iline bağlı Serpol Zehap, Kasr-i Şirin ve Selas Babacani ilçelerinde yaşandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü:

- Olayın en çok etkili olduğu Serpol Zehap ilçesinden deprem sonrası görüntüler

- Hemedan ilçesindeki bir mağazada deprem anı