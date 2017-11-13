İran’daki can kaybı 341’e yükseldi (2)

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Ekber Karabağ,Tahran, 13 Kasım, (DHA)- İranlı yetkililerce açıklanan son bilgilere göre, 7,3\'lük deprem nedeniyle İran\'da hayatını kaybeden kişi sayısı 341\'e yükseldi. Olayda en az 5953 kişinin de yaralandığı belirtildi. Enkaz kaldırma çalışmaları sürdükçe ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

İran Irak sınırında meydana gelen 7,3’lük depremin artçı sarsıntıları sürüyor. 7.3’lük depremin merkez üssü Halepçe’nin Güneybatısı olarak açıklandı. Süleymaniye’nin Derbendihan ilçesi yakındaki birçok ev yıkıldı. Süleymaniye’de 8 Köy ve Derbendihan’daki barajda büyük hasar oluştu. Elektrik kesildi, telefon ve internet hattı koptu. Derbendihan barajı çevresindeki yerleşim alanları boşaltıldı. İran’ın Kermanşah eyaletinde 3 gün yas ilan edildi.

İran resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre 207 İranlı hayatını kaybetti ve bin 686 kişi yaralandı. Gayriresmi bilgilere göre ise 341 kişi hayatını kaybetti. Irak tarafından ise 6 kişi hayatını kaybetti ve 200 yaralının olduğu bildirildi.

Türk kargo uçağı bölgeye vardı

Genel Kurmay Başkanlığı 20 kişilik sağlık ekibi ve yardım malzemelerini taşıyan a 400 M kargo uçağı Kuzey Irak’a indi. Uçakta AFAD Başkanı, AFAD Başkan Yardımcısı, Ankara il AFAD Müdürlüğünden 10 personel ve 1 araç, Sağlık Bakanlığı UMKE’den 10 personel ve 1 araç ile Ankara AFAD Loji,sti,k deposundan 320 battaniye ve 60 çadır ile birlikte Süleymaniye’ye indi.

Başbakanlık, AFAD UMKE ve yardım malzemeleri K. Irak’a gönderildi açıklaması yapıldı. Adana’dan da K. Irak’a 10 tır yardım malzemesi gönderildi Diyarbakır’dan 20 kişilik Arama kurtarma ekibi K. Irak’a gitti. Türk Kızılay’ı bölgeye 3 bin çadır 10 bin battaniye ve mobil mutfak gönderdi.