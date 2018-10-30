T24

Twitter’da bir kullanıcının yaptığı paylaşım, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının ülke halkının hayatını nasıl etkilediğini gözler önüne serdi.

Son of Norman (Neriman’ın oğlu) isimli kullanıcı, paylaşımında “İran’daki büyükannemin tek gözü, diyabet ilaçlarına artık ulaşamadığı için kör oldu; teşekkürler Amerika” ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından çok sayıda kişinin ilacın ulaştırılması için kendisiyle iletişime geçtiğini ve iyi dileklerini gönderdiğini belirten kullanıcı, “Bunu beklemiyordum. Kibar sözleriniz için teşekkürler ancak şimdi bunu yazdığım için bencil gibi hissediyorum. Kimseden iyi niyet beklememiştim ya da istememiştim. Sadece İran’a yönelik yaptırımlara dikkat çekmeyi çalışmıştım. Acı çekenler sıradan insanlar. Ve ne için” diye sordu.

Tweet, yüzlerce kişi tarafından yeniden paylaşıldı ve 2 bine yakın beğeni aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekilme kararının ardından Tahran’a yönelik yaptırımların ikinci ayağını içeren yaptırımlar 5 Kasım’da başlayacak.