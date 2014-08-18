İran'da Zarrab ve Zencani ilişkisini gösteren belgeler ortaya çıktı

Zarrabİranlı milletvekili Emir Abbas Sultani, 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının kilit ismi İran kökenli işadamı Reza Zarrab ve İran’da yolsuzluktan tutuklu yargılanan işadamı Babek Zencani arasındaki yeni elde edilen işbirliği izlerini incelemek için milletvekillerinden oluşan bir heyetin Türkiye’ye gideceğini söyledi.

İran, daha önce Zarrab’ın iş ortağı olarak bilinen ve yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan işadamı Babek Zencani’nin yurtdışındaki mal varlığı ve servetinin tespit edilmesi amacıyla aralarında Türkiye’nin de bulunduğu üç farklı ülkeye yargı heyeti göndermişti. Yeni heyetle ilgili gelişmeler İran’ın önemli gazetelerinden Şark’ta yer aldı. Gazeteye açıklama yapan İran parlamentosunda kurulan araştırma komisyonunun üyesi, milletvekili Sultani, Zarrab ve Zencani arasındaki işbirliği konusunda yeni belgelere ulaşıldığını, yakında İran’dan bir parlamento heyetinin Türkiye’ye giderek bu konuyu inceleyeceğini ifade etti. Belgelerin Zencani ve Zarrab’ın ortak kullandıkları banka hesapları ile yaptıkları ticari işbirlikleri konusunda olduğu belirtildi. Sultani, “Zencani yolsuzluk dosyasında saklı kalan bir boyut, Zarrab’la Türkiye’de olan ticari ilişkisinin boyutudur. Türkiye’ye gidecek olan heyet, bu ilişkiyi araştıracak” diye konuştu.

Zarrab faktörü unutulmamalı

Zencani’nin yolsuzluk dosyasında Zarrab faktörünün unutulmaması gerektiğini ifade eden Sultani, “Zencani dosyası, Zarrab’ın rolünün olduğundan daha az gösterilmesi şeklinde yönetildi. Birileri hem İran’da hem Türkiye’de Zarrab’ın artık İran vatandaşı olmadığı olgusunu ortaya koyarak konuyu örtmeye çalıştı. Ancak ikilinin çok sıkı ticari ve mali çalışma içine olduğundan asla şüphe yoktur ve bunun boyutunun incelenmesi gerekiyor. Zencani yılladır Türkiye’de iş yapıyor” dedi.

Zarrab dışında Türkiye’de bir-iki kişinin daha Zencani ile çalıştığını anlatan İranlı parlamenter, “Bu konuda Ankara ve Tahran işbirliği içinde olmalı ve elde edilmiş bilgi ve belgeleri paylaşmalıdır” açıklamasında bulundu.

İran’ın en zengin işadamı olarak söylenen Babek Zencani, yolsuzluk ve evrakta sahtecilik yaparak devleti dolandırmakla suçlanıyor. 30 Aralık’ta tutuklanarak cezaevinde konulan milyarder işadamıyla ilgili kapsamlı soruşturma yürüyor.

13.8 milyar dolarlık şüpheli servet

BM ve ABD tarafından İran’a uygulanan yaptırımları delerek Türkiye’ye altın karşılığında petrol ve doğalgaz sattığı öne sürülen 40 yaşındaki İranlı işadamı Zencani’nin yurtdışında aralarında çok sayıda holding ve bankanın da bulunduğu 13.8 milyar dolar tutarında serveti olduğu tahmin ediliyor. İran’da “Sorinet Grup” adlı holdingi olan Zencani’nin, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Tacikistan, Malezya ve Çin’de, aralarında kozmetik, finans, bankacılık, otelcilik, inşaat, emlak ve havacılık sektörlerinin de bulunduğu birçok farklı sektörde yatırımları bulunuyor. Daha öce İran’dan Türkiye’ye gelen heyetin elinde, Zarrab’ın İran’daki patronu Babek Zencani’nin ve onun tarafından görevlendirilerek Türkiye’deki para trafiğinin detaylarını takip eden kadın ajan Kamelya Cemşidi’nin verdiği detaylı bilgiler vardı. İranlı parlamenter ve eski İran dışişleri diplomatı Mohammad Javad Kolivand, 17 Aralık’taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanıp daha sonra tahliye edilen İran asıllı işadamı Rıza Zarrab’ın, İran’da tutuklu işadamı Babek Zencani’yle iş ortaklığı nedeniyle İran’da hâkim önüne çıkabileceğini söylemişti. Rüşvet operasyonunda bir süre tutuklu kalan Zarrab’ın AKP hükümetindeki kimi bakanlarla “yakın” ilişkisi ortaya çıkmıştı.