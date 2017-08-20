İran'da yeni kabineye bir istisna ile güvenoyu

İran'da mayıs ayında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Hasan Ruhani'nin yeni kabine için önerdiği 16 isim pazar günü Parlamento'dan güvenoyu aldı. Ancak Parlamento, Habibullah Bitaraf'ın Enerji Bakanlığı'na yeniden atanmasını reddetti.

Kabine üyelikleri onaylanan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ve Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene dörder yıl daha görevlerinde kalmaya devam edecek.

Ruhani yeni kabinenin "daha önce birbiri ile uyum içinde çalışan tecrübeli isimlerden oluştuğunu" ve yeni Bakanlar Kurulu'na tamamen güvendiğini kaydetti.

Nükleer anlaşma ikinci dönemde de "korunacak"

Ruhani, Parlamento'da yaptığı konuşmada, ikinci cumhurbaşkanlığı döneminde de 2015 yılında Batı ile İran'ın nükleer programı konusunda imzalanan Viyana Anlaşması'nı "korumaya" devam edeceklerini açıkladı. Ruhani "Bu anlaşma, büyüyebilmek için ilgi ve korumaya ihtiyacı olan bir ağaç gibi" diye konuştu. İran Cumhurbaşkanı, o nedenle Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ana görevinin anlaşmayı hayatta tutmak ve ABD Başkanı Donald Trump'ın engellemesine izin vermemek olacağını kaydetti.

Ruhani sadece Bilim Bakanlığı'na bir isim önermemişti. Ruhani'nin Bilim ve Enerji bakanlıklarına önümüzdeki dönemde önereceği isimlerin yine Parlamento'nun onayından geçmesi gerekiyor.

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DPA, BD/BW