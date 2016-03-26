İran'da yaralı taşıyan ambulans düştü; 10 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Şiraz kentinde yaralı taşıyan ambulans helikopterin düşmesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Habertürk’ün haberine göre, İran'ın resmi haber ajansı İRNA'ya konuşan, Fars Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Hasan Feyyazpur, "Honc ilçesinden Şiraz'a 3 yaralı taşıyan Fars Eyaleti Acil Yardım Müdürlüğüne bağlı bir ambulans helikopterin düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti" dedi.
Feyyazpur, düşen helikopterde, 3 yaralının yanı sıra 6 mürettebat ve 1 ambulans görevlisinin bulunduğunu belirtti.
İran devlet televizyonu IRINN'e konuşan, İran Kızılayı İmdat Kurtarma Kurumu Başkanı Nasır Çarhsaz da kazanın, Şiraz kentinin güneydoğusundaki Meharlu Gölü yakınlarında meydana geldiğini, helikopterin düşüş sebebinin araştırıldığını söyledi.