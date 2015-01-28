İran'da yabancı kadınların erkek voleybolu izlemesine izin verildi

Kadınların tribünlerden erkeklerin yaptıkları spor müsabakalarını seyretmesinin yasak olduğu İran’da, başkent Tahran’da yapılacak turnuvada yabancı kadınların tribünden maçları izlemesine izin verildi. İran asıllı İngiliz vatandaşı Gonçeh Gavami, voleybol maçını stadyumda erkeklerle izlemek istediği gerekçesiyle haziran ayında tutuklanmış ardından kasım ayında kefaretle serbest bırakılmıştı.

İran Voleybol Federasyonu Başkanı Mahmud Afşardost, İran’ın ev sahipliğinde Haziran -Ağustos 2015 aylarında düzenlenecek Asya Erkekler Voleybol Şampiyonası’nda "yabancı kadınların müsabakaların yapılacağı salonda bulunmasında bir sakınca olmadığını" ifade etti.

Afşardost tarafından Asya Voleybol Konfederasyonu Genel Sekreteri’ne gönderilen mektupta, "Kadın elçilik çalışanları, yabancı takımlardaki sporcuların ailesi ,yabancı kadın seyirciler veya Tahran’da ikamet eden diğer yabancı kadınlar müsabakaların yapılacağı salonda bulunabilir "diye kaydedildi.

Mektupta, başkent Tahran’daki Azadi Kompleksi’nde düzenlenecek olan maçlarda, kadınlar için "uygun ve özel" bir yer tahsis edileceği belirtildi.

İran’da kadınların erkek müsabakalarını tribünden izlemesi yasak.