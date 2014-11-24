İran'da erkek voleybol maçını izlemek istediği için tutuklanan aktivist serbest

İran'da voleybol maçını stadyumda erkeklerle izlemek istediği gerekçesiyle haziranda tutuklanan 25 yaşındaki İran asıllı İngiliz vatandaşı Gonçeh Gavami, temyiz kararı beklenirken kefaletle serbest bırakıldı.

Ağabeyi İman Gavami, serbest kalan kardeşinin Tahran’daki ailesinin evinde kararı bekleyeceğini, halen hapse girme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Kararın açıklanmasının ardından açlık grevine başlayan Gavami’nin sağlık durumunu gerekçe gösteren ailesi, kızlarının hastaneye kaldırılması için mahkemeye başvurdu. Başvuruyu değerlendiren hakim 25 yaşındaki kadının kefaletle serbest kalmasına hükmetti. ‘Rejime karşı propaganda’ suçuyla bir yıl hapis ve iki yıl seyahat yasağı cezasına çarptırılan Gavami, kararı temyiz için üst mahkemeye başvurmuştu.

FIVB: Tribünde kadın yoksa, İran'a organizasyon yok

Gavami’nin tutuklanması üzerine, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) kadın taraftarlar tribünlere alınmadığı sürece İran'ın uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapamayacağını açıkladı. Yasak kararı, daha önceden fikstürü belirlenmiş olan 19 yaş altı 2015 Gençler Voleybol Şampiyonası'nı kapsamasa da, FIVB organizasyonun ev sahipliğini Arjantin'e verdi.

Aile: Karar kanunsuz

Gavami, İran ile İtalya milli takımları arasında 20 Haziran’da Tahran’da oynanan erkekler voleybol maçını izlemek için yanında bulunan kadın arkadaşlarıyla spor salonuna girmeye çalışmıştı. Gözaltına alındıktan hemen sonra serbest bırakılan genç kadın, kişisel eşyalarını almak üzere karakola geri döndüğü esnada tutuklanarak, Tahran’daki Evin Cezaevi'ne gönderilmişti.

Hapis cezasına çarptırılan Gonçeh Gavami, ülkede kadınların spor müsabakalarını izlemelerini yasaklayan uygulamalara karşı faaliyetler yürüten ünlü bir aktivist. İran’da, 1979’daki İslam Devrimi’nden bu yana kadınların stadyumda erkeklerle maç izlemelerine izin verilmiyor ancak bu konuda bir fetva veya yasa da çıkarılmış değil. O yüzden Gavami’nin yakınları, mahkemenin verdiği kararın kanunsuz olduğu yorumlarını yapıyor.

İngiltere vatandaşı da olan Gavami, serbest bırakılması talebiyle Tahran’daki Evin Cezaevi'nde 14 günlük açlık grevi yaptı.