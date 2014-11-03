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Dünya

İran'da kadına aktiviste hapis cezası

Kadın aktivist Gonçeh Gavami, erkekler voleybol maçını izlemek istediği için tutuklanmıştı

03 Kasım 2014 12:01

İran'da voleybol maçını stadyumda erkeklerle izlemek istediği gerekçesiyle haziranda tutuklanan 25 yaşındaki İran asıllı İngiliz vatandaşı Gonçeh Gavami, 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Gavami'nin avukatı Mahmud Alizade Tabetabay, müvekkilinin 'rejime karşı propaganda' suçlamasıyla mahkum edildiğini duyurdu.

Gavami, İran ile İtalya milli takımları arasında 20 Haziran'da Tahran'da oynanan erkekler voleybol maçını izlemek için yanında bulunan kadın arkadaşlarıyla stadyuma girmeye çalışmıştı.

Gözaltına alındıktan hemen sonra serbest bırakılan genç kadın, kişisel eşyalarını almak üzere karakola geri döndüğü esnada tutuklanarak Tahran'daki Evin cezaevine gönderilmişti.

Hapis cezasına çarptırılan Gonçeh Gavami, ülkede kadınların spor müsabakalarını izlemelerini yasaklayan uygulamalara karşı faaliyetler yürüten ünlü bir aktivist.

İran'da, 1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana kadınların stadyumda erkeklerle maç izlemelerine izin verilmiyor ancak bu konuda bir fetva ya da yasa çıkarılmış da değil. O yüzden Gavami'nin yakınları, mahkemenin verdiği kararın kanunsuz olduğu yorumlarını yapıyor.

İngiltere vatandaşı da olan Gavami, serbest bırakılması talebiyle Tahran'daki Evin cezaevinde 14 günlük açlık grevi yapmıştı.

 

 

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