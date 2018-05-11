İran'da Trump öfkesi: Protestocular Trump'ın kuklasını ateşe verdi

Ekber Karabağ / Tahran, 11 Mayıs (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın İran\'la imzalanan nükleer anlaşmadan çekilme kararı, İran\'da birçok kentte yapılan gösterilerle protesto edildi.

Cuma namazı çıkışı bir araya gelen protestocular, \"Kahrolsun ABD\" ve \" Kahrolsun İsrail\" sloganları eşleğinde Trump\'ın kuklasını ateşe verdi.

Protestocular ayrıca 2015\'te İran\'la 5+1 ülkeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, Çin ve Rusya) arasında imzalan nükleer anlaşmayı da sembolik olarak yaktı.

Bazı kentlerde göstericiler ABD ve İsrail bayrağını da ateşe verdi.

ABD Başkanı Trump, salı günü yaptığı açıklamada, ABD\'nin İran\'la varılan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekildiğini belirterek, Tahran yönetimine karşı yeniden sert ekonomik yaptırımlar uygulanması talimatını vermişti. (Fotoğraflı-Görüntülü)

Görüntü Dökümü:

- Cuma namazı sonrası düzenlenen ABD karşıtı protesto

- Trump\'ın kuklasının ateşe verilmesi

- Nükleer anlaşmanın yakılması