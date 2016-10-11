İran'da taraftarlara çağrı: Dini slogan atın!

İran'da bazı din adamları, Muharrem ayı kapsamındaki Tasua günü nedeniyle bu akşamki Güney Kore maçında taraftarlardan, futbol tezahüratı yapmak yerine dini sloganlar atmalarını istedi.

İki takım İran'ın başkenti Thran'daki Azadi Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Stadyumda siyah bayraklar dalgalandırılacak ve tribünlerin bir bölümü otobüslerle buraya getirilecek yas tutan İranlılara ayrılacak.

Güney Kore milli takımı oyuncuları da sahaya saygı için siyah pazıbentleriyle çıkacak.

Bazı din adamları İran'ın bu maçı hükmen mağlup saymasını önermişti.

Ancak sonuç itibariyle maçın yapılmasına ve matemin 100 bin kişilik stadyuma da taşınması karar verildi.

Bu arada İngiltere Premier Ligi takımlarından Swansea'de forma giyen Güney Kore kaptanı Ki Sung-yueng'ın Tahran'ı büyük bir hapishaneye benzeten açıklaması, İran'da tepkiye neden oldu.

İranlı yetkililer Ki Sung-yueng'la ilgili şikâyette bulundu.

Ki, Tahran'a geldiklerinde bazı taraftarların kendilerine şişe ve benzeri şeyler attıklarını söyledi.

Bugün, Şii Müslümanlar için Muharrem ayının 9. gününe denk gelen Tasua günü.

Tasua, Şii inancına göre 'İmam Hüseyin ve yanındakilerin Kerbela'da kuşatıldığı gün olması' nedeniyle önemli bir gün.

İran'da Aşura gününden bir gün öncesine denk gelen Tasua gününde, Aşura günündeki gibi matem ve ağıt programları düzenleniyor.