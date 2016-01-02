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Dünya

İran’da Suudi Arabistan Konsolosluğu ateşe verildi

Şii din adamı Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'in idam edilmesi üzerine tepkiler büyüyor

02 Ocak 2016 22:56

Suudi Arabistan'ın önde gelen Şii din adamlarından Ayetullah Nemr Bakır en-Nemr'i, 46 kişiyle birlikte idam etmesi üzerine devam eden eylemlerde İran'daki  Suudi Arabistan Konsolosluğu ateşe verildi.

Sputnik’in haberine göre Meşhed'deki Suudi Arabistan Konsolosluğu önünde toplanan bir grup İranlı da Nimr'in idam edilmesini protesto etti. Protesto gösterileri sırasında göstericilerin, konsolosluktaki Suudi Arabistan bayrağını indirerek binanın bir kısmını ateşe verdiği ve camlarını kırdığı ileri sürüldü.

Öte yandan Suudi Arabistan'ın Nemr'i idam etmesine çeşitli düzeylerde yapılan açıklamalarla tepki gösteren İran, Suudi Arabistan'ın Tahran'daki maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Resmi ajans IRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Tahran yönetiminin olayı "şiddetle" kınadığını Suudi Arabistan Maslahatgüzarı Ahmed el-Muvellid'e ilettiklerini kaydetti.

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