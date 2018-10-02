İran'da şiddet gördüğü eşini öldüren kadın idam edildi

İran'da şiddet gördüğü eşini öldürdüğü gerekçesiyle idama mahkum edilen Zeynep Sekaanvand, infazın durdurulmasına ilişkin tüm uluslararası girişimlere rağmen bugün idam edildiği belirtildi.

Uluslararası Af Örgütü dün İranlı yetkililere, “Sekaanvand’ın mahkumiyeti derhal feshedilmeli" çağrısında bulunmuştu.

Sekananvand'ın kardeşi bugün öğle saatlerinde kız kardeşinin İran hükümeti tarafından idam edildiği bilgisini Twitter üzerinden paylaştı. İdamın İran Kürdistanı'nın Urmiye şehrinde bulunan merkez hapishanede gerçekleştirildiği belirtildi. Aynı hapishanede en son 4 Temmuz 2018’de başka bir kadın mahkûmun idam edildiği belirtildi. Sekananvand'in, İran Devlet Başkanı Ruhani göreve geldikten bu yana İran’da idam edilen 84’üncü kadın olduğu belirtildi.

Uluslararası İran Kadın Örgütü idamı sert bir şekilde kınarken, uluslararası kamuoyuna İran’daki insani hak ihlalleri konusunda otoritelere baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü'nün İran masası da Zeynep Sekaanvand’ın idamına sert tepki gösterdi.

Adil bir yargılama yapılsın

Uluslararası Af Örgütü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika Araştırma ve Savunucu Direktörü Philip Luther, yaptığı açıklamada, Sekaanvand’ın bugün idam edileceğinden duyduğu endişeyi dile getirmişti. Luther, İranlı yetkililere; idamın durdurulması yönünde çağrı yaparak, “Sekaanvand, 17 yaşındayken tutuklandı ve 15 yaşındayken evlendiği eşini öldürmesi nedeniyle idam cezasına çarptırıldı. Sekaanvand, suçlandığı zaman; bir çocuk olmasının yanı sıra çok adil olmayan bir yasal sürece maruz kalmıştır” demişti.

Sekaanvand’ın 2014 yılında yasal temsile erişimi olmadığı zaman yaptığı 'itirafları' geri aldığı son duruşmasına kadar avukatıyla görüştürülmediğini hatırlatan Luther, açıklamasında şu görüşlere yer vermişti:

“Sekaanvand, tutuklanmasının ardından erkek polisler tarafından darp edilerek işkenceye maruz kaldığını söyledi. Sekaanvand’ın mahkumiyeti derhal feshedilmeli ve ölüm cezasına başvurmadan, çocuk adaleti ilkelerine uygun olarak adil bir yargılanma hakkı verilmelidir."

Aile ile son ziyaret için tarih verilmişti

Sekaanvand, 29 Eylül günü, hamilelik testi için cezaevi sağlık kliniğine götürüldü. Test sonucu 30 Eylül'de olumsuz sonuçlandı. Ardından, cezaevi yetkilileri Sekaanvand'ın ailesiyle temasa geçti ve 2 Ekim'de infazının gerçekleşeceğini bildirdi. Artı Gerçek’in aktardığı habere göre cezaevi yetkilileri, Sekaanvand'ın ailesinden son ziyaret için 1 Ekim'de cezaevine gitmesini istedi.